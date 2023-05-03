Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт3 мая 2023 7:46

Воронежский велогонщик победил на четвертом этапе многодневки Кубка России

Антон Попов мог рассчитывать на призы в итоговом зачете. Но помешало падение на втором этапе
Юрий КОЗЛОВ
Антон Попов (в центре) на пьедестале.

Антон Попов (в центре) на пьедестале.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский велосипедист Антон Попов стал победителем заключительного четвертого этапа традиционной многодневной гонки в Сочи. Она проходила в рамках Кубка России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Попов мог рассчитывать на место на пьедестале по итогам всей многодневки. Но победа на четвертом этапе не помогла ему попасть в призы.

- Если бы не досадное падение и замена велосипеда на втором этапе, то можно было бы рассчитывать на место на итоговом подиуме, — считает Олег Агапов, главный тренер сборной команды Воронежской области и тренер Попова. - Впрочем, сезон только набирает обороты, и у нас еще достаточно гонок, где Антон может реализовать свой потенциал.