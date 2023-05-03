Воронежский велогонщик победил на четвертом этапе многодневки Кубка России

Антон Попов (в центре) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский велосипедист Антон Попов стал победителем заключительного четвертого этапа традиционной многодневной гонки в Сочи. Она проходила в рамках Кубка России, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Попов мог рассчитывать на место на пьедестале по итогам всей многодневки. Но победа на четвертом этапе не помогла ему попасть в призы.

- Если бы не досадное падение и замена велосипеда на втором этапе, то можно было бы рассчитывать на место на итоговом подиуме, — считает Олег Агапов, главный тренер сборной команды Воронежской области и тренер Попова. - Впрочем, сезон только набирает обороты, и у нас еще достаточно гонок, где Антон может реализовать свой потенциал.