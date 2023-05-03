Под Воронежем в столкновении «Киа Рио» и ВАЗ-21101 пострадали оба водителя

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, которая произошла 2 мая в Новохоперском районе.

Около 13.00 на 128-м километре автодороги «М-4 «Дон»-Бобров-Таловая-Новохоперск» 45-летний водитель на «Киа Рио» при выезде со второстепенного нерегулируемого перекрестка на главную дорогу не пропустил ВАЗ-21101, которым управлял 66-летний шофер, и врезался в него.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и попали в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 93 ДТП, в них пострадали шесть человек.