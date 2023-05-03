В Воронеже пройдет выставка плакатов

фото предоставлено организаторами

Сегодня, 3 мая в воронежском Доме архитекторов откроется выставка плакатов «Жить вместе» в рамках одноименной премии.

Проект представит работы графических дизайнеров со всего мира: из Азербайджана, Швейцарии, Мексики, Японии, Польши, Ирана, Ирака, Венгрии, Китая, Болгарии, России. В своих работах участники отразили свое видение фразы «Жить вместе».

- Казалось бы, тема очень простая, но во всех внешних событиях кажется, что жизнь вместе - это то, что сейчас почти невозможно, исключено. При этом вокруг все люди очень желают сердечности, человечности, объятий, общего труда и общей жизни, - отметила координатор премии и куратор номинации «Жить вместе» Ольга Калинкина.

Национальная премия «Жить вместе» существует с 2020 года и поддерживает социокультурные проекты, направленные на решение общественно значимых задач и формирование сообществ, отыскивает в регионах неравнодушных людей, которые меняют жизнь вокруг.

Вход свободный, 12+.