Владимир Путин обратил внимание губернатора Воронежской области на плохие дороги и высокий уровень отравления алкоголем в регионе

Владимир Путин пообщался с Александром Гусевым по видеосвязи. Фото: kremlin.ru

2 мая во время рабочей встречи в формате сеанса видеосвязи Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Воронежской области Александра Гусева обратить особое внимание на решение двух проблем в регионе.

- Одна из них - это высокая аварийность на дорогах: она выше, чем в среднем по России даже. Связано это, я думаю, не в последнюю очередь с тем, что состояние дорог, прежде всего, дорог местного значения, все-таки оставляет желать лучшего. Я просил бы Вас обратить внимание на это обстоятельство, - отметил Президент России. - И еще на одно – уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции. Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание. Это, конечно, не просто так делается, это должны быть комплексные мероприятия, связанные с соответствующей пропагандой здорового образа жизни, связанные с развитием здравоохранения, с развитием социальной инфраструктуры, спортивных сооружений.

В 2022-м, по данным управления Роспотребнадзора, в Воронеже зарегистрировали 252 случая отравлений, из них 103 оказались смертельными.

Александр Гусев пообещал решить проблемы.

- По местным дорогам у нас отдельная программа действует, уже ситуация улучшается. В 2022 году практически на 20 процентов уже меньше дорог, которые не соответствуют регламентным требованиям. Видим эту проблему, целевая программа у нас есть, мы ее финансируем - почти 2,5 миллиарда рублей, понимаем, как проблему решать, - отметил глава региона. - По отравлениям, безусловно, будем работать. На самом деле, это комплексная задача, и нужно будет смотреть здесь и с точки зрения развития массового спорта, и здравоохранение тоже на эти цели будет направлено.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, Александр Гусев доложил президенту об успехах в сфере сельского хозяйства и поддержке участников СВО.