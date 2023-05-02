Владимир Путин провел встречу с губернатором Воронежской области Александром Гусевым

Владимир Путин пообщался с Александром Гусевым по видеосвязи. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин побеседовал по видеосвязи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Глава государства поинтересовался, как идут дела. Губернатор ответил, что обстановка в целом нормальная, стабильная и управляемая.

Президент отметил, что посмотрел данные по нашей области. Похвалил темпы развития сельского хозяйства, более высокие, чем в среднем по России. А еще сказал, что инвестиционная привлекательность Воронежской области сохраняется, хотя существуют и проблемные вопросы.

Александр Гусев рассказал о ситуации в нашем регионе подробнее. Особо губернатор остановился на теме поддержки СВО. В частности, Гусев заявил, что более 560 тысяч человек в нашем регионе включились в активную поддержку участников боевых действий, членов их семей и тех людей, которые к нам прибыли с Донбасса и Украины.

В сентябре 2023 года полномочия Александра Гусева на посту губернатора заканчиваются. Если судить по многим его высказываниям, он собирается пойти на новый срок. В связи с этим тональность разговоров с Президентом приобретает особый интерес.