В воронежской больнице пояснили, почему отказали волонтеру в медицинских инструментах для участников СВО

Из больницы «Электроника» ничего казенного отдавать не собираются. Даже на нужды СВО. Фото: bsmp10.zdrav36.ru

В Воронеже разгорелся скандал по поводу отказа волонтеру в медицинских инструментах для участников СВО. К главврачу БСМП № 10 «Электроника» Михаилу Иванову обратилась женщина. Она попросила два скальпеля, два зажима, два пинцета и ножницы для того, чтобы передать в зону СВО. Женщина рассказала о том, что недавно в одном из боев солдат получил ранение в лицо. И так как у его сослуживцев не было нужных инструментов, они не смогли сохранить ему глаз, его пришлось удалить. В ответ получила отказ.

Вскоре в Сети появилось видео. На нем стоят четыре солдата. Один из них обещает Михаилу Иванову прийти к нему после победы в спецоперации, чтобы разобраться, почему он отказал в помощи «на копеечную сумму». Мужчину в военной униформе утверждает, что главврач при отказе не стеснялся в выражениях, используя и нецензурные.

В региональном департаменте здравоохранения так прокомментировали ситуацию:

- По информации БСМП № 10, около месяца назад в больницу обращалась женщина, которая требовала немедленной личной встречи с главным врачом, отказываясь общаться с другим персоналом стационара. Она представилась волонтером, однако никаких подтверждающих документов, а также документов, удостоверяющих личность, не предоставила. Узнав о том, что вопрос женщины касается помощи бойцам СВО, главный врач Михаил Иванов сразу принял посетителя.

Выслушав рассказ посетительницы, Михаил Васильевич в максимально корректной форме объяснил женщине, что указанные ею инструменты должны использоваться только подготовленными медицинскими работниками, а не солдатами. Кроме того, так как больница является бюджетным учреждением, администрация не имеет права отдавать имущество, стоящее на балансе медицинской организации. Михаил Иванов при этом заявил, что готов помогать нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, но из личных средств, как он уже делал это неоднократно. После этих слов женщина пригрозила главному врачу неприятностями и покинула больницу.

По словам Михаила Иванова, он с большим уважением относится к защитникам нашей страны. Если на представленном видео действительно наши солдаты, то Михаил Васильевич сожалеет, что у них сформировалось определенное мнение без учета всех фактов.