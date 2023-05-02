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НовостиОбщество2 мая 2023 15:08

В воронежской больнице пояснили, почему отказали волонтеру в медицинских инструментах для участников СВО

Главврач «Электроники» Михаил Иванов заявил, что помогает бойцам лично, а оборудование государственного учреждения раздавать не может
Олег КУЗНЕЦОВ
Из больницы «Электроника» ничего казенного отдавать не собираются. Даже на нужды СВО.

Из больницы «Электроника» ничего казенного отдавать не собираются. Даже на нужды СВО.

Фото: bsmp10.zdrav36.ru

В Воронеже разгорелся скандал по поводу отказа волонтеру в медицинских инструментах для участников СВО. К главврачу БСМП № 10 «Электроника» Михаилу Иванову обратилась женщина. Она попросила два скальпеля, два зажима, два пинцета и ножницы для того, чтобы передать в зону СВО. Женщина рассказала о том, что недавно в одном из боев солдат получил ранение в лицо. И так как у его сослуживцев не было нужных инструментов, они не смогли сохранить ему глаз, его пришлось удалить. В ответ получила отказ.

Вскоре в Сети появилось видео. На нем стоят четыре солдата. Один из них обещает Михаилу Иванову прийти к нему после победы в спецоперации, чтобы разобраться, почему он отказал в помощи «на копеечную сумму». Мужчину в военной униформе утверждает, что главврач при отказе не стеснялся в выражениях, используя и нецензурные.

В региональном департаменте здравоохранения так прокомментировали ситуацию:

- По информации БСМП № 10, около месяца назад в больницу обращалась женщина, которая требовала немедленной личной встречи с главным врачом, отказываясь общаться с другим персоналом стационара. Она представилась волонтером, однако никаких подтверждающих документов, а также документов, удостоверяющих личность, не предоставила. Узнав о том, что вопрос женщины касается помощи бойцам СВО, главный врач Михаил Иванов сразу принял посетителя.

Выслушав рассказ посетительницы, Михаил Васильевич в максимально корректной форме объяснил женщине, что указанные ею инструменты должны использоваться только подготовленными медицинскими работниками, а не солдатами. Кроме того, так как больница является бюджетным учреждением, администрация не имеет права отдавать имущество, стоящее на балансе медицинской организации. Михаил Иванов при этом заявил, что готов помогать нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, но из личных средств, как он уже делал это неоднократно. После этих слов женщина пригрозила главному врачу неприятностями и покинула больницу.

По словам Михаила Иванова, он с большим уважением относится к защитникам нашей страны. Если на представленном видео действительно наши солдаты, то Михаил Васильевич сожалеет, что у них сформировалось определенное мнение без учета всех фактов.