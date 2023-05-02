В Воронежской области сняли на видео голого мужчину, запрыгнувшего на чужую машину

Езда нудиста на капоте чужой машины длилась недолго. Фото: Регион 36, ВКонтакте.

В Острогожске сняли на видео езду на капоте чужой машины мужчины в форме одежды: в чем мать родила. Голый пассажир шокировал водителя. Видимо, он и сообщил в полицию. Задержание нудиста тоже попало на видео. Мужчина катался по дороге и издавал истошные вопли.

В полиции сообщили, что личность нудиста установили. Это 43-летний житель Острогожска. У мужчины взяли анализ на наркотики. Тех, кто постоянно «колется», так часто «колбасит» от «синтетики». Фото и видеосвидетельства неадекватного поведения таких персонажей время от времени появляются в Сети.