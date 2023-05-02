В воронежском парке стартует библиотечный проект для детей с 3 мая 2023

Фото со страницы сообщества «Библиотеки Воронежа» в VK.

С 3 мая в воронежском парке «Орленок» начнет свою работу летний проект «Библиотека в парке». Информация об этом появилась на странице сообщества «Библиотеки Воронежа» в VK.

Каждую среду с 3 мая по 27 сентября с 10:00 до 13:00 у памятника Осипу Мандельштаму будет работать детская площадка от городских библиотек. Разработки по досуговой развлекательной и развивающей деятельности для детей на свежем воздухе от сотрудников библиотек в прошлом году пришлись по вкусу горожанам, администрация Воронежа приняла решение продлить работу площадки в этом году.

Подвижные игры под открытым небом, полезное рукоделие, совместное творчество, викторины, музыкальные и литературные розыгрыши – все это малая часть еженедельного марафона интеллектуального досуга для юных воронежцев.