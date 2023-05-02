Экс-тренер воронежского «Факела» Пятибратов вошел в символическую сборную 25-го тура РПЛ по версии международного веб-ресурса

Дмитрий Пятибратов. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Популярный веб-ресурс transfermarkt включил трех представителей воронежского «Факела» в символическую сборную 25-го тура РПЛ.

В ТОП-11 игроков вошли голкипер Илья Свинов и нападающий Георгий Гонгадзе. При этом лучшим тренером тура признан теперь уже экс-наставник воронежец Дмитрий Пятибратов. Напомним, что «огнеопасные» переиграли 28 апреля в Москве местное «Динамо» (2:0). А уже 30 апреля Пятибратов покинул свой пост. А вчера, 1 мая, новым тренером «Факела» (третьим по счету в этом сезоне) стал экс-рулевой «Уфы» Вадим Евсеев.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, четыре футболиста воронежского «Факела» вошли в сборную 25-го тура РПЛ по версии телеканала «Матч Премьер».