Коронавирус в Воронежской области на утро 2 мая: один человек умер, число заболевших сократилось в четыре раза

Несмотря на снижение числа заболеваний коронавирусом, он по-прежнему уносит жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи констатировали значительное снижение число новых заболеваний коронавирусом за сутки в Воронежской области. Об этом свидетельствуют данные на утро вторника, 2 мая.

Заболели еще 46 человек, в больницы попали 20 из них. Для сравнения: на утро 1 мая заразились 196 жителей Воронежской области, 11 из них были госпитализированы. Всего же за годы пандемии переболели ковидом 503 981 житель Воронежской области.

Умер от последствий коронавируса еще один человек. На утро 1 мая смертей было больше – две. Всего за время эпидемии в Воронежской области умерли от COVID-19 8 649 человек.

Выздоровел еще 161 наш земляк. На утро 1 мая избавились от коронавируса немного больше людей – 192. Всего победили эту опасную болезнь уже 493 146 жителей Воронежской области.