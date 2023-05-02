Жительница Воронежской области лишилась 30 тысяч рублей, готовясь к юбилею свадьбы родителей

Всего же за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы два мошенничества и три хищения, совершенных с банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне в ОМВД России по Новоусманскому району поступило заявление от 30-летней местной жительницы о том, что у нее похитили деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Весной этого года нигде неработающая женщина решила порадовать своих родителей и организовать банкет в честь 30-летнего юбилея со дня их свадьбы. Она наткнулась в интернете на объявление «Повар на выезде». Сначала диалог с неизвестным происходил в чате через приложение, но затем аферист предложил потенциальной клиентке перейти для общения в мессенджер.

Праздничный обед должен был состояться в кафе на пляже вблизи микрорайона Боровое, а кулинар должен был приготовить основное блюдо и закуски. За день своей работы повар потребовал десять тысяч рублей. Кроме того, он настаивал, что часть продуктов будет приобретать самостоятельно, и поэтому их покупку заказчица также оплатила посредством перевода на указанную банковскую карту. За три дня до мероприятия повар перестал выходить на связь с заказчицей, и ожидаемо не появился на банкете. В итоге женщина лишилась 30 тысяч рублей.

Всего же за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы два мошенничества и три хищения, совершенных с банковской карты. Ущерб составил около 700 тысяч рублей.