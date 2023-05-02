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НовостиОбщество2 мая 2023 11:15

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение о ночном морозе до -3 градусов

Его ожидают в ночь на 3 мая
Юрий КОЗЛОВ
Уже распустилась зелень, и ночные морозы будут для нее тяжелым испытанием.

Уже распустилась зелень, и ночные морозы будут для нее тяжелым испытанием.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ночь на среду, 3 мая, местами по Воронежской области возможны заморозки до -3 градусов. Такой прогноз дали синоптики. Вслед за этим сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях. В такую ночь нужно прежде всего сельским жителям и дачникам позаботиться о своих садах и огородах. Любопытно, что днем 3 мая температура, напротив, в некоторых местах Воронежской области может подняться до +20 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на май. Он обещает быть в целом теплым и влажным, однако в его первой половины возможны ночные холода, да и днем температура будет ненамного выше 10 градусов. Позитивные изменения в погоде вероятны с середины месяца.