В Воронежской области объявили штормовое предупреждение о ночном морозе до -3 градусов

Уже распустилась зелень, и ночные морозы будут для нее тяжелым испытанием. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ночь на среду, 3 мая, местами по Воронежской области возможны заморозки до -3 градусов. Такой прогноз дали синоптики. Вслед за этим сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение об опасных агрометеорологических явлениях. В такую ночь нужно прежде всего сельским жителям и дачникам позаботиться о своих садах и огородах. Любопытно, что днем 3 мая температура, напротив, в некоторых местах Воронежской области может подняться до +20 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на май. Он обещает быть в целом теплым и влажным, однако в его первой половины возможны ночные холода, да и днем температура будет ненамного выше 10 градусов. Позитивные изменения в погоде вероятны с середины месяца.