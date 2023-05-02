«Раздражительность и потеря контроля»: воронежские врачи рассказали о признаках алкоголизма

Употребление горячительных напитков даже "по праздникам" может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Майские праздники» – словосочетание, которые сразу же рисует в голове картинку с природой, цветущими деревьями и шашлыками. К сожалению, зачастую такой приятный отдых сопровождается алкоголем. В краткосрочной перспективе спиртное, конечно, может помочь расслабиться и повеселиться. Однако не стоит забывать, что регулярное употребление горячительных напитков может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

АЛКОГОЛИЗМУ ПРЕДШЕСТВУЕТ ПЬЯНСТВО

Сам человек редко задумывается о наличии у себя признаков алкоголизма. Тут необходима помощь и внимание родственников и близких. Психиатр-нарколог областного наркодиспансера Светлана Елисеева рассказала, какие особенности поведения сигнализируют о проблеме со спиртным.

1. Постоянный поиск повода выпить. Встречи без алкоголя становятся неинтересными. Места, где нельзя выпить, просто игнорируются.

2. Употребление алкоголя в одиночку. Необязательно крепкие напитки. Сегодня широко распространен пивной алкоголизм.

3. Тревожность и раздражительность в трезвом состоянии. Человек не может не пить.

4. Провалы в памяти. После употребления алкоголя не получается вспомнить события вчерашнего дня.

5. Желание опохмелиться. Подобный синдром характерен только для человека, у которого уже начала формироваться зависимость от алкоголя.

6. Потеря контроля над количеством выпитого. Первые дозы перестают опьянять, человек стремится к приему все больших доз спиртного.

– Алкоголизму всегда предшествует период злоупотребления или пьянства, – объясняет Светлана Елисеева. – Пьющие понемногу, изо дня в день, не считают себя алкоголиками. Это может продолжаться годами, но постепенно доза растет, укрепляется болезненное пристрастие. Если вы отмечаете у себя или у близкого признаки развития заболевания, нужно как можно скорее обратиться к специалистам за помощью.

ДВОИТСЯ В ГЛАЗАХ И МУТНЕЕТ ХРУСТАЛИК

Употребление алкоголя пагубно влияет на весь организм. Так, спиртное неизбежно приводит к ослабеванию зрения, а в особо тяжелых случаях – даже к полной его потере. Часто у пьющих пациентов диагностируют катаракту – помутнение хрусталика глаза.

– Большие дозы алкоголя приводят к расширению зрачка, независимо от того, насколько интенсивно освещение вокруг. Из-за этого снижается цветовосприятие, уменьшается угол обзора, формируется так называемое «тоннельное зрение», замедляется реакция на смену изображения. А так как наши глаза не только выполняют зрительную функцию, но и входят в вестибулярную систему, такие последствия могут привести к потере равновесия, нарушению координации и тошноте, – рассказывает заведующая отделением областной офтальмологической больницы Евгения Есипова.

Другой частый эффект приема алкоголя – диплопия, т.е. раздвоение изображения. Описанные симптомы обычно пропадают после того, как человек протрезвеет. Но при регулярном употреблении спиртного развиваются функциональные и органические расстройства глаз.

– Глаза, как и любой другой орган человека, нуждаются в постоянном снабжении кислородом. Этиловый спирт препятствует нормальному питанию зрительного нерва, из-за этого его волокна отмирают, их невозможно восстановить. Из-за кислородного голодания тканей изображение становится размытым, в глазах темнеет. К сожалению, в некоторых случаях такой эффект может привести к полной слепоте, – заключает Евгения Есипова.

Также врачи предупреждают, что алкоголь, особенно в большой концентрации, приводит к серьезному спазмированию сосудов. Это удар не только по сетчатке, зрительному нерву, но и по сосудам головного мозга. Ведь в процессе зрения важную роль играет не только физиологическое здоровье самого органа восприятия, но и качественная расшифровка сигнала в соответствующем отделе центрального органа нервной системы. Алкоголь разрушителен как для мозга, так и для самого глаза. Регулярная интоксикация зрительной системы приводит к ее частичной или полной атрофии.

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