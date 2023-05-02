Воронежец Константин Халтурин выиграл всероссийский турнир по толканию ядра

В нижнем ряду (слева направо): Станислав Кашаев, Константин Халтурин, Андрей Беляев. В верхнем ряду: тренер высшей категории Михаил Оганезов (слева), старший тренер сборной России по легкой атлетике ПОДА Олег Костюченко. Фото из архива Константина ХАЛТУРИНА.

Накануне, 1 мая, в Сочи завершились всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА. В активе воронежцев четыре призовых места, два из которых на счету Константина Халтурина из Аннинского района.

Константин (класс F52) стал первым в толкании ядра (8,16 метра) и занял третье место в метании диска (14,30 метра). Серебряную награду в толкании ядра завоевал Станислав Кашаев (класс F53) с результатом 7,89 метра. Тем временем, Андрей Беляев (класс F51) финишировал третьим в метании булавы/клаба – 25,89 метра.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 29 декабря 2022 года Константину Халтурину присвоили звание «Мастер спорта РФ».