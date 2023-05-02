Электроподстанцию под Воронежем построит ООО «Промсеть»

Воронежское ООО «Промсеть» разработает проектно-сметную документацию и займется строительством трансформаторной подстанции за 37,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Электроподстанция будет обеспечивать электроэнергией крупный туристический комплекс «Ямань Spa Resort» стоимостью восемь миллиардов.

Начальная цена контракта составляла 41,6 миллиона. Еще одна компания, участвовавшая в аукционе, просила за свои услуги именно эту сумму.

Подрядчику нужно будет создать проект комплектной трансформаторной подстанции мощностью 4,95 МВт. Также на ее территории запланировано проектирование подводящей сети. Работы будут проводиться в два этапа. Выполнить их нужно будет в течение года с момента подписания контракта.