Воронежские власти опубликовали схему действий при обнаружении беспилотника

Власти уточняют, что ситуация в городе и регионе остается спокойной и управляемой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
2 мая мэрия Воронежа опубликовала памятку со списком действий при обнаружении беспилотника в воздухе и на земле. Власти уточняют, что ситуация в городе и регионе остается спокойной и управляемой. Цель памятки - информирование населения.
В первую очередь необходимо обратиться по номеру 112 или в дежурные службы подразделений МВД и ФСБ. В сообщении нужно указать:
- место, время обнаружения беспилотника, объекты, расположенные в районе его нахождения - дома, школы, сады и т.д.;
- присутствует ли на БПЛА средства поражения, фото или видеосъемки, грузы;
- если визуально видно, что беспилотником управляет оператор или пилот, сообщить о его месторасположении, внешнем описании, используемом транспорте;
- данные о себе.
После того важно выполнить следующие действия:
- оставаться на связи;
- с безопасного расстояния по возможности сохранять визуальный контакт с беспилотником, не приближаться к нему;
- зафиксировать нахождение БПЛА в пространстве при наличии соответствующих возможностей, например, сфотографировать.