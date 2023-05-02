Воронежские власти опубликовали схему действий при обнаружении беспилотника

Власти уточняют, что ситуация в городе и регионе остается спокойной и управляемой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 мая мэрия Воронежа опубликовала памятку со списком действий при обнаружении беспилотника в воздухе и на земле. Власти уточняют, что ситуация в городе и регионе остается спокойной и управляемой. Цель памятки - информирование населения.

В первую очередь необходимо обратиться по номеру 112 или в дежурные службы подразделений МВД и ФСБ. В сообщении нужно указать:

- место, время обнаружения беспилотника, объекты, расположенные в районе его нахождения - дома, школы, сады и т.д.;

- присутствует ли на БПЛА средства поражения, фото или видеосъемки, грузы;

- если визуально видно, что беспилотником управляет оператор или пилот, сообщить о его месторасположении, внешнем описании, используемом транспорте;

- данные о себе.

После того важно выполнить следующие действия:

- оставаться на связи;

- с безопасного расстояния по возможности сохранять визуальный контакт с беспилотником, не приближаться к нему;

- зафиксировать нахождение БПЛА в пространстве при наличии соответствующих возможностей, например, сфотографировать.