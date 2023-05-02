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НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:12

Тело студентки обнаружили в квартире на улице Кулибина в Воронеже

Следком проводит проверку
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации ряда СМИ, 27 апреля в квартире на улице Кулибина обнаружили тело 17-летний студентки. По предварительным данным, девушку во время секса с эротическим удушьем случайно убил ее 19-летний возлюбленный. После этого он попытался поджечь постельное белье и сбежал. Его задержали и арестовали.

Следователи регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, - до двух лет лишения свободы.

- При осмотре видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе следствия и по результатам проводимых экспертиз, - сообщили в пресс-службе Следкома.