В Воронеже в столкновении «БМВ», «Жигулей» и «Шкоды» пострадали три человека

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 1 мая, примерно в 19:20 34-летний местный житель, управляя машиной ВАЗ-2115, двигался по улице Острогожской со стороны улицы Матросова в направлении улицы Теплоэнергетиков. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

При развороте вне перекрестка у дома № 107 по улице Острогожской автолюбитель не предоставил преимущество и столкнулся с ехавшим по «встречке» БМВ-320 под управлением 31-летнего жителя областного центра. После этого «Жигули» отбросило на движущуюся в попутном с ним направлении «Шкоду Рапид» под управлением 28-летнего местного жителя, которая изменила направление движения и влетела в опору освещения и дерево.

В результате ДТП водитель «Жигулей» и его пассажир, 32-летняя местная жительница, а также пассажир «Шкоды», 22-летняя жительница Воронежа, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне в Воронежской области «Жигули» врезались в припаркованный прицеп: водитель погиб на месте ДТП.