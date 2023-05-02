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НовостиСпорт2 мая 2023 7:12

Нападающий Максим Рыжков перешел в воронежский «Буран»

В кампании-2022/23 он стал вторым бомбардиром «Зауралья»
Алексей СЕРГУНИН
Максим Рыжков.

Максим Рыжков.

Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Контракт с воронежским «Бураном» на сезон-2023/24 заключил нападающий Максим Рыжков. Воспитанник курганской школы хоккея выступал за команды: «Локо» Ярославль, ХК «Рязань», «Молот-Прикамье» Пермь, «Звезда» Чехов/Москва, «Югра» Ханты-Мансийск (обладатель «Кубка Петрова»-2021), «Нефтяник» Альметьевск, «Зауралье» Курган. В сезоне-2022/23 Максим стал вторым бомбардиром курганцев, набрав 25 очков (9+16) в 38 матчах.

Тем временем выяснилось, что из прошлогоднего состава «ураганных» действующие контракты остались у семи игроков - Александра Шипилова, Егора Баланова, Егора Вельмакина, Даниила Мельникова, Михаила Кабат, Ивана Кожевникова и Даниила Лобанова.