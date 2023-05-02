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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:50

В Воронежской области «Жигули» врезались в припаркованный прицеп: водитель погиб на месте

ДТП произошло в Ольховатском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

По предварительным данным, вчера, 1 мая, примерно в 15:22 у дома № 22 по улице Пугачева в поселке Ольховатка 65-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-217130, ехал по обочине. На одном из участков дороги он врезался в припаркованный прицеп СЗАП-83571. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 30 апреля под Воронежем пьяный водитель снес ограждение парковки торгового центра.