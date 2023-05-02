Третий пошел: новым главным тренером воронежского «Факела» стал скандальный игрок сборной России

Вадим Евсеев. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Накануне, 1 мая, воронежский «Факел» возглавил бывший игрок сборной России Вадим Евсеев. Это уже вторая тренерская рокировка в рядах «огнеопасных» в нынешней кампании. Начинал сезон Олег Василенко, затем его место занял Дмитрий Пятибратов и вот теперь клуб возглавил Евсеев.

Последним местом работы экс-игрока московского «Локомотива» и сборной России в элитной лиге страны была «Уфа», откуда Вадима Валентиновича попросили 7 октября 2020 года – башкирцы занимали 15-е место после десяти туров.

Но свой самый известный поступок Евсеев совершил в качестве игрока национальной сборной. 19 ноября 2003 года после матча в Кардиффе с валлийцами он, что есть сил, прокричал в телекамеру нецензурную реплику, отреагировав на выход в финальную часть Евро-2004.

Что касается «Факела», сенсационно выигравшего на выезде у «Динамо» (2:0) 28 апреля, то следующий матч воронежцы проведут 6 мая в гостях с «Ростовом».