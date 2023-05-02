Четыре футболиста воронежского «Факела» вошли в сборную 25-го тура РПЛ

Фото со страницы телеканала «Матч Премьер» в VK.

Телеканал «Матч Премьер» включил в символическую сборную 25-го тура российской премьер-лиги четырех игроков воронежского «Факела». Это вратарь Илья Свинов, защитник Игорь Калинин, полузащитник Ильнур Альшин и нападающий Георгий Гонгадзе. Если Калинин, Альшин и Гонгадзе впервые попали в ТОП-11 игроков тура, то для Свинова это уже третий подобный успех.

Напомним, что в минувшем туре, 28 апреля, «Факел» переиграл в Москве «Динамо» (2:0). 29 мая в отставку был отправлен наставник «огнеопасных» Дмитрий Пятибратов. А уже 1 мая клуб возглавил новый тренер Вадим Евсеев. Следующий матч воронежцы проведут 6 мая с «Ростовом» на выезде.