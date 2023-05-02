Воронежский подрядчик сохранит контракт на один миллиард рублей на ремонт дорог

Воронежские дорожники будут ремонтировать дорожное полотно и искусственные сооружения, включая Северный мост в двух уровнях и путепровод по улице Лызлова. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Региональное управление ФАС признало необоснованной жалобу московской компании «Лидер», оспаривавшей итоги тендера на ремонт дорог в Воронеже. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, ООО «СМУ-90» получило право отремонтировать дорожное полотно и искусственные сооружения, включая Северный мост в двух уровнях и путепровод по улице Лызлова. Контракт достался по стартовой цене – 1,014 миллиарда рублей.

Речь о крупном контракте в 1,014 млрд рублей, который достался воронежскому ООО «СМУ-90». По техзаданию, подрядчик должен до 1 ноября отремонтировать дорожное полотно на ряде участков, в том числе на двух уровнях Северного моста и на путепроводе на улице Лызлова. Дорогой тендер достался «СМУ-90» без борьбы – компания была единственным участником аукциона.

Но ООО «Лидер» подало жалобу на результаты тендера. Столичные дорожники акцентировали внимание на том, что при объявлении торгов заказчик установил требования к квалификации участников, тем самым резко ограничив круг потенциальных участников аукциона.

В УФАС подобное замечание признали необоснованным, пояснив, что с помощью таких требований заказчик пытался выявить наиболее подходящего подрядчика, обладающего нужным опытом.