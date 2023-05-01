На этой неделе в Воронеже потеплеет до 19 градусов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В первую неделю мая в Воронеж вернется долгожданное тело. Согласно прогнозам, потепление начнется в среду, 3 мая. В этот день днем при малооблачной погоде термометры покажут +18 градусов, ночь же будет прохладной – всего 4 градуса тепла.

В четверг, 4 мая, ожидается на градус теплее днем и на три – ночью. Осадков не будет, прогноз сулит солнечную погоду.

В пятницу может пройти небольшой дожди при дневной температуре около 18 днем и около 10 – в темное время суток.

В выходные может снова похолодать до 11-13 градусов, вероятны осадки. Впрочем, до конца недели прогноз может и измениться.