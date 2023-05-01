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НовостиПроисшествия1 мая 2023 12:15

Под Воронежем пьяный водитель снес ограждение парковки торгового центра

Один человек попал в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В воскресение, 30 апреля, около 20.35 часов в городе Семилуки Воронежской области на улице Щеголевых 75-летний местный житель устроил аварию. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер наехал на металлическое ограждение внутренней парковки торгового центра. При осмотре алкотестер выявил у водителя 0,903 мг/л алкоголя.

В результате ДТП 67-летний пассажир автомобиля, местный житель, получил травмы и попал в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские в рамках организованной проверки.