В центре Воронежа запустили еще два фонтана

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

1 мая в Воронеже начали работу еще два фонтана – в Кольцовском сквере и на проспекте Революции в районе площади Победы.

Перед запуском специалисты РВК-Воронеж провели диагностику, проверили исправность оборудования и деталей, отрегулировали форсунки в чашах - установили их под расчетным углом, чтобы струи воды не попадали за пределы чаши.

В компании рассказали, что для наполнения чаши фонтана в Кольцовском сквере, необходимо 264 кубометра воды, на проспекте Революции – 160 кубометров. По времени это занимает около 12 часов.

Весь летний сезон фонтан в Кольцовском сквере будет работать с 10:00 до 22:00 со вторника по четверг, и с 10:00 до 22:30 с пятницы по воскресенье. А с 21:00 до 22:30 по пятницам, субботам и воскресеньям на нем будут включать световое представление.

Фонтан на проспекте Революции также будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00.