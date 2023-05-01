В Воронеже завершилось расследование дела о гибели пешехода из-за ДТП на перекрестке

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении водителя, которого обвиняют в смертельной аварии. Фигурантом по делу проходит 44-летний уроженец Тамбова.

Следствие выяснило, что ночью 15 января в Воронеже на пересечении улиц Димитрова и Ленинградской обвиняемый на автомобиле ВАЗ-2114 не предоставил преимущество автомобилю «LADA XRАY», двигавшегося со встречного направления прямо через перекресток на зеленый свет. В результате столкновения машин, «LADA XRАY» стала неуправляемой и отлетела на 24-летнего пешехода, который находился на тротуаре. От полученных травм молодой человек погиб на месте аварии.

- В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, однако моральный вред семье погибшего молодого человека не возместил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Левобережный районный суд Воронежа.