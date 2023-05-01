Жительница Воронежа ударила ножом сожителя за оскорбление

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Врачи воронежской больницы сообщили в полицию о доставленном пациенте с ножевым ранением в грудь. 35-летнего мужчину привезли из квартиры на улице Туполева в Левобережном районе.

Оперативники провели расследование и выяснили, что в ночь происшествия потерпевший распивал спиртные напитки в компании своей 30-летней сожительницы.

- В процессе общения между ними произошла ссора, и мужчина высказал неприятные слова в адрес гражданской супруги. Рассерженная женщина нанесла обидчику удар кухонным ножом в область груди, после чего скрылась, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

«Неотложку» потерпевшему вызвали очевидцы.

Полицейские установили приметы подозреваемой и распространили их среди патрульных. Вскоре похожую женщину заметили на улице Баррикадной. Полицейские задержали её и доставили в отдел полиции для разбирательства. Там подозреваемая сделала признание.