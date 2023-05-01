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НовостиПроисшествия1 мая 2023 11:02

Житель Воронежской области попал в больницу после столкновения его машины с деревом

Водитель потерял управление на дороге в Таловском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

30 апреля около 22.10 часов на дороге в Таловском районе Воронежской области 43-летний местный житель на автомобиле «Ленд Ровер» потерял управление и слетел с асфальта на левую обочину. Там машина наехала на дерево.

От удара машина превратилась в груду металла, а водитель с травмами попал в больницу.

По факту аварии в полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Днем раньше похожая авария произошла в Верхнемамонском районе. Там опрокинулась выехавшая на обочину «Митсубиси Паджеро». Погибла 60-летняя водитель.