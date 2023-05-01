Вадим Кстенин и Владимир Ходырев поздравили воронежцев с 1 Мая

Фото из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

В эти майские дни мы искренне чествуем тех, кто своим трудом способствует динамичному развитию нашего города и всего региона. Благодаря созидательной, целеустремленной и творческой деятельности горожан, многовековой Воронеж уверенно превращается в современный, высокоразвитый мегаполис с высоким качеством городской среды. Особенно это важно сегодня, когда нас испытывают на прочность, пытаются санкциями и политическим давлением остановить развитие страны, подорвать экономическую и социальную стабильность. И наши достижения на производстве, в бизнесе и науке, культуре и спорте – лучший ответ всякого рода недоброжелателям.

Искренне желаем всем твердости духа, благополучия и успехов в начинаниях! Пусть праздник Весны и Труда даст заряд бодрости и оптимизма, вдохновит нас на новые свершения!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев