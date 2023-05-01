В страшном ДТП в Воронеже погибли байкер и пешеход

Фото пресс-службы ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Около 5.40 1 мая на Ленинском проспекте в Воронеже произошла страшная авария, унесшая жизни двоих человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, 20-летний парень на мотоцикле «Хонда» на огромной скорости ехал по проспекту. В этот момент дорогу пересекал по «зебре» 49-летний мужчина. Байкер на полном ходу сбил пешехода. По словам очевидцев, участники ДТП и мотоцикл разлетелись по дороге на десятки метров друг от друга.

В результате аварии оба мужчины – пешеход и байкер – погибли от полученных травм на месте.

По факту аварии полицейские организовали проверку.