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НовостиПроисшествия1 мая 2023 7:00

В страшном ДТП в Воронеже погибли байкер и пешеход

Авария произошла ранним утром на Ленинском проспекте
Ирина КАЗАНИНА
Фото пресс-службы ГУ МВД по области

Фото пресс-службы ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Около 5.40 1 мая на Ленинском проспекте в Воронеже произошла страшная авария, унесшая жизни двоих человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, 20-летний парень на мотоцикле «Хонда» на огромной скорости ехал по проспекту. В этот момент дорогу пересекал по «зебре» 49-летний мужчина. Байкер на полном ходу сбил пешехода. По словам очевидцев, участники ДТП и мотоцикл разлетелись по дороге на десятки метров друг от друга.

В результате аварии оба мужчины – пешеход и байкер – погибли от полученных травм на месте.

По факту аварии полицейские организовали проверку.