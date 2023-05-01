На воронежском мини-рынке сгорел павильон

Кадр из видео со страницы сообщества "Мой и твой Воронеж" в ""ВК"

1 мая около 6 часов утра на мини-рынке на улице 9 Января в Воронеже возник пожар – загорелся торговый павильон площадью 7х20 метров. На вызов выехали пожарные из трех отделений. В течение 20 минут они потушили огонь.

По оперативным данным, в результате пожара повреждено помещение павильона площадью 90 квадратных метров. Пострадавших среди людей нет.

Причиной ЧП, скорее всего, стало короткое замыкание элетропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.