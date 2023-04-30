В Воронеже скульптуру Белого Бима вернули на площадь у театра кукол

Белый Бим вернулся на свое законное место. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

На площадь у театра кукол вернули главного героя лучшего произведения Гавриила Троепольского – Белого Бима. Идет монтаж скульптуры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Скульптуру убирали на время ремонтных работ на проспекте Революции. Теперь они близятся к концу. Поэтому Белого Бима вернули на прежнее место.

Напомним также, что 1 мая у театра кукол запустят обновленный фонтан «Дюймовочка». В честь его открытия труппа покажет 40-минутное уличное представление с одноименным названием по мотивам сказки Андерсена. Премьерные показы уличного спектакля пройдут на площади у театра кукол 1 мая в 12.00 и 14.00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации: необходимо оформить билет (с нулевой стоимостью) через сайт театра или в кассе.