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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 15:41

В центре Воронежа пошел в магазин и пропал 84-летний мужчина

Анатолий Кравченко 29 апреля не вернулся домой
Олег КУЗНЕЦОВ
Родственники заявили о том, что Анатолий Кравченко пропал без вести после того, как он не пришел домой ночевать.

Родственники заявили о том, что Анатолий Кравченко пропал без вести после того, как он не пришел домой ночевать.

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В субботу, 29 апреля, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о пропавшем пожилом мужчине. 84-летний Анатолий Кравченко ушел из дома в магазин на улице Кольцовской и не вернулся. Родственники, с которыми он живет, забили тревогу. Тем более, что до этого Анатолий Игнатьевич не пропадал.

Приметы Анатолия Кравченко: рост 180 сантиметров, худощавый, светло-карие глаза седые волосы. Был одет в черно-синюю куртку, серые брюки, коричневые полуботинки и темно-серую шапку.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Анатолий Игнатьевич, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.