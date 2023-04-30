В центре Воронежа пошел в магазин и пропал 84-летний мужчина

Родственники заявили о том, что Анатолий Кравченко пропал без вести после того, как он не пришел домой ночевать. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В субботу, 29 апреля, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о пропавшем пожилом мужчине. 84-летний Анатолий Кравченко ушел из дома в магазин на улице Кольцовской и не вернулся. Родственники, с которыми он живет, забили тревогу. Тем более, что до этого Анатолий Игнатьевич не пропадал.

Приметы Анатолия Кравченко: рост 180 сантиметров, худощавый, светло-карие глаза седые волосы. Был одет в черно-синюю куртку, серые брюки, коричневые полуботинки и темно-серую шапку.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Анатолий Игнатьевич, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в службу спасения 112.