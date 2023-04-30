Воронежский «Факел» подтвердил уход Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера

Дмитрий Пятибратов ушел на победной ноте. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Дмитрий Пятибратов ушел с поста главного тренера «Факела». В клубе сообщили, что расстались со специалистом по обоюдному согласию. В «Факеле» Пятибратов работал с октября 2020 года. Сперва был помощником главного тренера Олега Василенко, а в начале первого после 21-летнего перерыва сезона воронежского клуба в премьер-лиге сменил бывшего шефа на посту рулевого команды.

– От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистов и тренеров, персонал. И, конечно, болельщиков, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы! – сказал на прощание Дмитрий Пятибратов.

Специалист ушел с высоко поднятой головой – после выездной победы над «Динамо» в день 100-летия «бело-голубых». Всего в активе Пятибратова три победы и восемь ничьих в 17 матчах. Для аутсайдера показатель совсем неплохой. И футболисты, если что-то знали, в Москве бились за тренера, а не «сливали» его.

Теперь в «Факел», видимо, придет Вадим Евсеев, недавно уволившийся из ярославского «Шинника». Ранее он также был главным тренером команд «СКА-Хабаровск» и «Уфа». Специалисты отмечали прогресс этих клубов под его руководством. Также Евсеев был ярким футболистом, одним из лидеров московского «Локомотива» и сборной России. Он также слывет «правдорубом», то есть, человеком, не сглаживающим острые углы. Как он сработается со скорым на радикальные решения генеральным директором Романом Асхабадзе (чему свидетельство две тренерские отставки по ходу нынешнего сезона), посмотреть будет весьма любопытно.