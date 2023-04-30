Уроженец Воронежа Владислав Провольнев во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина

Владислав Провольнев. Фото: с сайта ХК ЦСКА.

В субботу, 29 апреля, победой столичного ЦСКА закончился розыгрыш Кубка Гагарина сезона 2022-2023 года. После стартового поражения от казанского «Ак Барса» армейцы выиграли три матча подряд. Потом два раза уступили. Но в решающей игре в гостях вновь были сильнее – 3:2. Одним из обладателей главного приза российского хоккея стал уроженец Воронежа Владислав Провольнев. Московские армейцы выиграли Кубок Гагарина уже второй сезон подряд. Год назад Провольнев также играл не последнюю роль в составе ЦСКА.

А в этом сезоне о вкладе Владислава в общую победу говорит статистика. В регулярном чемпионате Провольнев сыграл 63 матча. В них он забросил три шайбы и отдал 18 результативных передач. При этом, когда Владислав находился на льду, его команда забросила на 14 шайб больше, чем пропустила. Это так называемый коэффициент полезности.

В плей-офф Провольнев тоже был заметен. Забросил шайбу в ворота череповецкой «Северстали» и отдал пять результативных передач (одну из них в финальной серии с казанским «Ак Барсом»).

Владислав Провольнев – сын известного в прошлом воронежского спортивного журналиста Игоря Провольнева. Он сделал многое для того, чтобы сложилась игроцкая карьера сына. Владислав даже пробовал себя в НХЛ, но в клубе «Аризона Койотиз» у него не сложилось. Провольнев вернулся в ЦСКА и не прогадал.

В прошлом году Владислав Провольнев привозил Кубок Гагарина в родной Воронеж. Ждем в гости и теперь!