В Воронеже бдительная пенсионерка «обломала» мошенников, требовавших у нее 1,2 млн рублей за мнимое ДТП

Аферисту, если его поймают, грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

78-летняя жительница Ленинского района Воронежа едва не стала очередной жертвой телефонных мошенников. Пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся полицейским. Он заявил, что внучка собеседницы попала в ДТП, в котором пострадал человек. Якобы на лечение, а также за непривлечение женщины к ответственности, он потребовал 1,2 млн рублей.

Пожилая женщина сказала, что деньги у нее есть на сберегательной книжке, но нужно время, чтобы съездить за ними в банк. Мошенник предложил пенсионерке вызвать такси, однако она бросила трубку и позвонила своей внучке. Узнав, что с ней все в порядке, сообщила о звонке афериста в полицию.

- Наши сотрудники возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная ответственность по нему – шесть лет лишения свободы. Всего 29 апреля в Воронежской области зарегистрировали десять сообщений о хищениях денег, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около восьми миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские советуют, как правило вести себя в аналогичных случаях:

– не сообщайте незнакомцам ничего о себе и своих близких. Если вам позвонили и завели речь о проблемах ваших родственников, не называйте в разговоре их по именам. Если речь об освобождении от ответственности, попросите человека, представившегося сотрудником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного.

- уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш родственник. Попытайтесь как можно скорее связаться с ним. Но если даже этого сделать не удастся, не спешите отдавать деньги. Выждите время, и снова попытайтесь дозвониться. Наберите номер своего отдела полиции и проверьте сообщенную вам информацию. Не забывайте: если вы пытаетесь помочь своим близким с помощью взятки, то сами становитесь виновным в преступлении, за которое грозит уголовная статья.