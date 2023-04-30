СМИ: воронежский «Факел» может возглавить Вадим Евсеев

Вадима Евсеева после ухода из «Шинника» сватают в рулевые «Факела». Фото: с сайта ФК "Шинник".

В ряде СМИ появилась информация о том, что на посту главного тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова может сменить Вадим Евсеев. Бывший игрок сборной России и московского «Локомотива», запомнившийся зажигательным матом после победы над Уэльсом, выведшей нашу национальную команду в финал ЧЕ-2004, сейчас неплохо себя зарекомендовал как перспективный специалист. Он тренировал «СКА-Хабаровск», «Уфу» и ярославский «Шинник». Все эти команды добивались с ним определенного прогресса.

Большинство коллег ссылаются на информацию телеграм-канала журналиста Ивана Карпова. Тот якобы получил инсайд о том, что Евсеев подпишет контракт до конца следующего сезона независимо от того, покинет «Факел» Премьер-лигу или нет. Также Карпов утверждает, что соглашение с Евсеевым руководители воронежского клуба достигли еще до победного выездного матча с московским «Динамо». Напомним, «Факел» победил «бело-голубых» в день празднования их 100-летия – 2:0.

На этот инсайд можно было бы и не обращать внимание, всяких разговоров вообще ходит много. Однако вскоре на сайте «Матч ТВ» разместили аналогичную информацию уже без ссылки на Карпова. А это уже куда серьезнее. К тому же на сайте федерального канала утверждают, что Евсеева представят команде уже в воскресенье, 30 апреля. То есть, сегодня.

Между тем, в пресс-службе «Факела» информацию о приходе Евсеева не подтвердили, но и не опровергли.

Если Вадим Евсеев, действительно станет главным тренером «Факела», это будет уже вторая перестановка рулевого команды за сезон. Напомним, Олег Василенко, выведшего воронежский клуб, в Премьер-лигу, подал в отставку после стартовых восьми матчей. В них «Факел» четыре раза свел матч вничью и столько же раз проиграл. Сначала и.о., а потом и главным тренером стал бывший помощник Василенко Дмитрий Пятибратов. При нем «Факел» три раза победил, восемь раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений.