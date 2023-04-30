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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 9:22

В Воронежской области объявилась мать оставленного на улице 8-летнего мальчика

Почему она бросила сына, неясно
Юрий КОЗЛОВ
Полицейским предстоит разобраться, почему мать оставила маленького сына на улице одного.

Полицейским предстоит разобраться, почему мать оставила маленького сына на улице одного.

Фото: из архива «КП»

В Таловой объявилась мать найденного на окраине этого райцентра Воронежской области восьмилетнего мальчика. Ее нашли полицейские. Женщине 52 года. Она заявила, что приехала в Таловую с сыном на заработки из Павловского района. Сотрудники местного отдела по делам несовершеннолетних выясняют, почему мать оставила маленького сына одного на улице. Ребенка, пока искали его родственников, отвезли в местную больницу.

Напомним, схожая история случилась в Воронеже. В Коминтерновском районе мать оставила четырехлетнего сына няне. А затем не вернулась в назначенный срок. Няня обратилась в полицию. Позднее объявилась бабушка малыша.