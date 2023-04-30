В Воронежской области объявилась мать оставленного на улице 8-летнего мальчика

Полицейским предстоит разобраться, почему мать оставила маленького сына на улице одного. Фото: из архива «КП»

В Таловой объявилась мать найденного на окраине этого райцентра Воронежской области восьмилетнего мальчика. Ее нашли полицейские. Женщине 52 года. Она заявила, что приехала в Таловую с сыном на заработки из Павловского района. Сотрудники местного отдела по делам несовершеннолетних выясняют, почему мать оставила маленького сына одного на улице. Ребенка, пока искали его родственников, отвезли в местную больницу.

Напомним, схожая история случилась в Воронеже. В Коминтерновском районе мать оставила четырехлетнего сына няне. А затем не вернулась в назначенный срок. Няня обратилась в полицию. Позднее объявилась бабушка малыша.