Под Воронежем директор котельной присвоил казенный «БМВ»

Вороватому директору грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Новоусманские полицейские и сотрудники ФСБ задержали 41-летнего директора котельной. Мужчину из Воронежа подозревают в присвоении казенного имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, директор котельной в марте текущего года переоформил принадлежащий его организации «БМВ Х4» на подконтрольную ему фирму под предлогом расчета за якобы оказанные услуги. Машина стоит более 1 млн 300 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

- Директора организации допросили, он признал свою вину. Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области провели обыски в квартире мужчины и подконтрольной ему фирме. В ходе него изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены экономические судебные экспертизы, допрошены свидетели, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Юрий Шустов.