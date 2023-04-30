Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 апреля 2023 8:56

Под Воронежем директор котельной присвоил казенный «БМВ»

Он переоформил машину на подконтрольную ему фирму
Юрий КОЗЛОВ
Вороватому директору грозит до десяти лет лишения свободы.

Вороватому директору грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Новоусманские полицейские и сотрудники ФСБ задержали 41-летнего директора котельной. Мужчину из Воронежа подозревают в присвоении казенного имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, директор котельной в марте текущего года переоформил принадлежащий его организации «БМВ Х4» на подконтрольную ему фирму под предлогом расчета за якобы оказанные услуги. Машина стоит более 1 млн 300 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

- Директора организации допросили, он признал свою вину. Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области провели обыски в квартире мужчины и подконтрольной ему фирме. В ходе него изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены экономические судебные экспертизы, допрошены свидетели, – рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления Юрий Шустов.