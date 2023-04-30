Коронавирус в Воронежской области на утро 30 апреля: 184 человека заболели, никто не умер

Коронавирус постепенно идет на спад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи выдали на этот раз успокоительную статистику по суточным заболеваниям коронавирусом. На утро воскресенья, 30 апреля, еще 184 человека заразились, из них 15 попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 29 апреля подхватил ковид 241 человек. Всего за время пандемии заболели коронавирусом уже 503 739 человек.

За прошедшие сутки никто не умер, как и на утро 29 апреля. Число смертельных случаев пока застыло на цифре 8 646.

Еще 327 человек выздоровели. Это несколько меньше, чем на начало дня 29 апреля. Тогда избавились от ковида 339 человек. Всего победили коронавирус уже 492 793 жителя Воронежской области.