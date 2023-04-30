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НовостиОбщество30 апреля 2023 7:55

Воронежские студенты заняли третье место на всероссийских соревнованиях по спортивному программированию

Турнир проходит в Воронеже
Юрий КОЗЛОВ
Виртуозно овладеть программированием может далеко не каждый.

Виртуозно овладеть программированием может далеко не каждый.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На домашних всероссийских соревнованиях по спортивному программированию студенты ВГУ заняли третье место в дисциплине «алгоритмическое программирование». В состав каждой из команд входили трое студентов. Участникам соревнований нужно было за ограниченное время выполнить задачи на одном компьютере без выхода в интернет. Воронежские студенты в итоге уступили только московской команде университета науки и технологии МИСИС и программистам из Пензенского государственного университета.

В турнире участвуют четыре команды из столицы Черноземья. Кроме ВГУ, регион представляют студенты Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина, Воронежского государственного технического университета и Воронежского института ФСИН РФ. На соревнования приехали более 300 представителей 32 ведущих вузов страны, от Ханты-Мансийска до Калининграда.

Справка «КП»

Спортивное программирование – разновидность интеллектуального киберспорта. Участники турниров пишут программы для решения логических и математических задач. Их количество может быть разным — от пары десятков до нескольких тысяч. Судьи учитывают, сколько задач и с каким качеством решил каждый участник соревнований за определенное время.