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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 7:17

В Воронежской области «Ниссан» протаранил «БМВ»: ранены три человека

ДТП случилось в Верхнемамонском районе
Юрий КОЗЛОВ
У «БМВ» сильно помят капот.

У «БМВ» сильно помят капот.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 29 апреля, в 9.30 часов в Верхнемамонском районе на 700 километре трассы «Дон» случилась авария. 58-летний водитель «Ниссан Навара», житель Архангельской области, так неудачно перестроился в другой ряд, что врезался в «БМВ Х3».

В аварии получил травмы сам ее предполагаемый виновник, его пассажирка, 61-летняя жительница Архангельской области, и 28-летняя девушка из Омска, ехавшая в «БМВ». Водителю немецкой иномарки, 33-летнему жителю Волгоградской области, медицинская помощь не потребовалась.

У «Ниссана» разбита фара.

У «Ниссана» разбита фара.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 29 апреля водитель «Хендая- Солярис» не удержал машину на дороге и опрокинулся на крышу. А потом сам обратился за медицинской помощью.