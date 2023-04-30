В Воронежской области «Ниссан» протаранил «БМВ»: ранены три человека

У «БМВ» сильно помят капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 29 апреля, в 9.30 часов в Верхнемамонском районе на 700 километре трассы «Дон» случилась авария. 58-летний водитель «Ниссан Навара», житель Архангельской области, так неудачно перестроился в другой ряд, что врезался в «БМВ Х3».

В аварии получил травмы сам ее предполагаемый виновник, его пассажирка, 61-летняя жительница Архангельской области, и 28-летняя девушка из Омска, ехавшая в «БМВ». Водителю немецкой иномарки, 33-летнему жителю Волгоградской области, медицинская помощь не потребовалась.

У «Ниссана» разбита фара. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, также 29 апреля водитель «Хендая- Солярис» не удержал машину на дороге и опрокинулся на крышу. А потом сам обратился за медицинской помощью.