В Воронежской области водитель иномарки опрокинулся на крышу и попал в больницу

Машина улетела за пределы дороги и опрокинулась на крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 29 апреля, в Бобровском районе случилось ДТП. В поселке Песковатка у дома № 17 на улице Заречная 69-летний водитель «Хендая- Солярис» не удержал машину на дороге. Иномарка выехала за ее пределы и опрокинулась на крышу. Водитель получил травмы и сам обратился за помощью врачей в больницу.

- Всего 29 апреля в Воронежской области случилось 79 ДТП. 49 из них произошло в Воронеже. Еще 21 – в районах области. И 9 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы шесть человек. Автоинспекторы остановили 19 пьяных водителей и еще 14 - за выезд на встречную полосу, все они будут оштрафованы, - сообщили в региональном ГУ МВД.