В Воронежской области спасли совят, упавших со спиленного дерева

Совят положили в большое ведро и привезли в Воронеж. Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

В селе Большая Казинка Павловского района местные жители спасли четырех совят, упавших со спиленного дерева. Об этом сообщили в общественной организации «Сердце леса». Именно туда привезли животных.

Старое дерево спилили в целях безопасности. И тут же заметили упавших на землю совят. Среди жителей села были желающие разобраться милых птичек по домам. Но большинство решили, что лучше их передать в руки тех, кто за ними сможет лучше ухаживать. И отвезли их в Воронеж волонтерам «Сердца леса».

Дорога до столицы Черноземья заняла 3,5 часа только в одну сторону, при этом шел дождь. Но спасшие совят люди пошли до конца. Любопытная деталь – совят они привезли в ведре. Теперь птенцы в надежных руках.