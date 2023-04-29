В райцентре под Воронежем ищут родителей 8-летнего мальчика

фото Лиза Алерт

В Воронежской области разыскивают родственников 8-летнего ребенка. Одинокого мальчика обнаружили 29 апреля в поселке Таловая. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках близких подростка.

Мальчик нормального телосложения, ростом 128 сантиметров, у него светло-русые волосы и серые глаза. Ребенок одет в черную ветровку с синей подкладкой, черную футболку, синие джинсы и бейсболку.

Если вы обладаете какой-либо информацией о найденном или его родных, позвоните по телефону горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о поисках родственников 4-летнего мальчика, мама которого оставила ребенка няне и не вернулась за ним, на следующий день в органы обратилась бабушка ребенка