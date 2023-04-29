В Воронежской области директор техникума перевела более 50 тыс рублей аферисту на проезд мнимых проверяющих

За 28 апреля в Воронежской области зарегистрировали 21 дистанционное мошенничество, потерпевшие потеряли в совокупности около семи миллионов рублей.

В Эртиле на уловку аферистов повелась 58-летняя директор филиала местного техникума. Женщина рассказала полицейским, что днем ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником отдела, осуществляющего проверки учебных заведений. Звонивший сказал, что в техникум направляется комиссия для проверки. В связи с этим директору необходимо перечислить на счет деньги, необходимые для оплаты проезда и проживания проверяющих. Аферист заверил, что сумма будет чуть позже компенсирована. Мошенник был настолько убедителен, что женщина, не задумываясь, перевела на указанные счета 55,6 тыс рублей. После того, как деньги были перечислены, мужчина перестал выходить на связь, и директор поняла, что ее обманули.