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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 15:55

Житель Воронежской области угнал автомобиль соседа после его смерти

Отсутствие машины заметил приехавший на похороны родственник
Ярослав ИВАНОВ

Житель Борисоглебска угнал машину умершего соседа и думал, что никто не узнает. Но на похороны приехал из Ростова-на-Дону родственник почившего, заметил отсутствие автомобиля «Вортекс Эстина» и обратился в полицию.

Под подозрение оперативников попал сосед умершего. 69-летний мужчина признался, что присматривал за соседом, который долгое время болел, и когда он умер, нашел ключи от автомобиля и пригнал транспортное средство на одну из платных автостоянок города.

За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.