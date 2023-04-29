Житель Воронежской области угнал автомобиль соседа после его смерти

Житель Борисоглебска угнал машину умершего соседа и думал, что никто не узнает. Но на похороны приехал из Ростова-на-Дону родственник почившего, заметил отсутствие автомобиля «Вортекс Эстина» и обратился в полицию.

Под подозрение оперативников попал сосед умершего. 69-летний мужчина признался, что присматривал за соседом, который долгое время болел, и когда он умер, нашел ключи от автомобиля и пригнал транспортное средство на одну из платных автостоянок города.

За угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.