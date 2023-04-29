В райцентре под Воронежем поймали курьера мошенников, который забрал у пенсионерок 750 тысяч рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Лисках задержали подозреваемого в мошенничествах под предлогом оказания помощи попавшим в ДТП родственникам.

25 апреля в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка. Женщине позвонил незнакомец и напугал, что ее внук устроил ДТП, а на решение вопросов о непривлечении его к ответственности нужны средства. Пенсионерка поверила и передала приехавшему курьеру 400 000 рублей. А потом узнала, что с внуком все в порядке.

Оперативники смогли установить личность курьера, который забирал деньги. Когда 30-летнего жителя Аннинского района задержали, он признался, что в мессенджере увидел предложения о различных видах заработков и стал забирать деньги у обманутых пенсионеров, а потом переводил на указанные ему банковские счета. Шесть процентов от полученных средств курьер оставлял себе за работу. Мужчина признался, что успел забрать деньги еще у двух пенсионерок - 170 000 и 190 000 рублей соответственно.

Теперь ему придется ответить за мошенничество.