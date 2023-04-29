В Воронеже восстановленный фонтан «Дюймовочка» запустят 1 мая

Артисты репетируют "Дюймовочку" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Обновленный фонтан «Дюймовочка» у театра кукол запустят 1 мая. В честь его открытия труппа покажет 40-минутное уличное представление с одноименным названием по мотивам сказки Андерсена (6+)

В спектакле, созданном режиссерами старейшего уличного театра из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо» Анной Шишкиной и Олегом Скотниковым, соединены приемы площадного театра, кукол, пластики, масок, элементов мюзикла. В постановке участвуют Татьяна Ечеина, Владислав Ефанов, Станислав Беляев, Ольга Бергман, Григорий Вахрушев, Софья Иголкина, Эдуард Кокарев, Дарья Сарычева, Анна Грызлова.

Премьерные показы уличного спектакля пройдут на площади у театра кукол 1 мая в 12.00 и 14.00.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации: необходимо оформить билет (с нулевой стоимостью) через сайт театра или в кассе.